Süper Loto'da en çok çıkan iller

Süper Loto'da en çok çıkan il olarak ilk sırayı Ankara almaktadır. Binlerce vatandaşın oynadığı Süper Loto'da şansını arttırmak isteyen vatandaşlar hangi illerde kaç kere çıktığını ve büyük ikramiyenin kimlere çıktğını araştırıyor. Bizde sizler için en çok çıkan illeri derledik.
SÜPER LOTO İLLERE GÖRE DAĞILIM
|ADANA
|4 kere
|ADIYAMAN
|0 kere
|AFYONKARAHİSAR
|1 kere
|AĞRI
|0 kere
|AMASYA
|0 kere
|ANKARA
|10 kere
|ANTALYA
|4 kere
|ARTVİN
|0 kere
|AYDIN
|2 kere
|BALIKESİR
|4 kere
|BİLECİK
|0 kere
|BİNGÖL
|0 kere
|BİTLİS
|0 kere
|BOLU
|1 kere
|BURDUR
|0 kere
|BURSA
|5 kere
|ÇANAKKALE
|1 kere
|ÇANKIRI
|0 kere
|ÇORUM
|0 kere
|DENİZLİ
|0 kere
|DİYARBAKIR
|0 kere
|EDİRNE
|1 kere
|ELAZIĞ
|0 kere
|ERZİNCAN
|1 kere
|ERZURUM
|0 kere
|ESKİŞEHİR
|1 kere
|GAZİANTEP
|0 kere
|GİRESUN
|0 kere
|GÜMÜŞHANE
|0 kere
|HAKKARİ
|0 kere
|HATAY
|0 kere
|ISPARTA
|1 kere
|MERSİN
|4 kere
|İSTANBUL
|26 kere
|İZMİR
|7 kere
|KARS
|0 kere
|KASTAMONU
|0 kere
|KAYSERİ
|2 kere
|KIRKLARELİ
|1 kere
|KIRŞEHİR
|0 kere
|KOCAELİ
|2 kere
|KONYA
|1 kere
|KÜTAHYA
|0 kere
|MALATYA
|2 kere
|MANİSA
|0 kere
|KAHRAMANMARAŞ
|1 kere
|MARDİN
|1 kere
|MUĞLA
|3 kere
|MUŞ
|0 kere
|NEVŞEHİR
|0 kere
|NİĞDE
|2 kere
|ORDU
|1 kere
|RİZE
|1 kere
|SAKARYA
|1 kere
|SAMSUN
|1 kere
|SİİRT
|0 kere
|SİNOP
|0 kere
|SİVAS
|3 kere
|TEKİRDAĞ
|3 kere
|TOKAT
|0 kere
|TRABZON
|0 kere
|TUNCELİ
|0 kere
|ŞANLIURFA
|0 kere
|UŞAK
|1 kere
|VAN
|2 kere
|YOZGAT
|0 kere
|ZONGULDAK
|0 kere
|AKSARAY
|1 kere
|BAYBURT
|0 kere
|KARAMAN
|0 kere
|KIRIKKALE
|1 kere
|BATMAN
|0 kere
|ŞIRNAK
|0 kere
|BARTIN
|0 kere
|ARDAHAN
|0 kere
|IĞDIR
|0 kere
|YALOVA
|0 kere
|KARABÜK
|0 kere
|KİLİS
|0 kere
|OSMANİYE
|2 kere
|DÜZCE
|0 kere
DÜNYADA PİYANGO
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Hemen-Kazan bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır.
Hemen-Kazan bileti parlak zeminli kağıdın üstünde bulunan özel kaplama maddesinin kazınıp, örselenmemiş olması ve "Burayı kazırsanız bilet geçersizdir" kısımlı kaplama maddesinin kazınmamış olması gereklidir. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?
Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir. İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,
Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.
İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz. Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz. 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.
Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.
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