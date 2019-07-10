Süper Loto'da en çok çıkan iller

ADANA 4 kere ADIYAMAN 0 kere AFYONKARAHİSAR 1 kere AĞRI 0 kere AMASYA 0 kere ANKARA 10 kere ANTALYA 4 kere ARTVİN 0 kere AYDIN 2 kere BALIKESİR 4 kere BİLECİK 0 kere BİNGÖL 0 kere BİTLİS 0 kere BOLU 1 kere BURDUR 0 kere BURSA 5 kere ÇANAKKALE 1 kere ÇANKIRI 0 kere ÇORUM 0 kere DENİZLİ 0 kere DİYARBAKIR 0 kere EDİRNE 1 kere ELAZIĞ 0 kere ERZİNCAN 1 kere ERZURUM 0 kere ESKİŞEHİR 1 kere GAZİANTEP 0 kere GİRESUN 0 kere GÜMÜŞHANE 0 kere HAKKARİ 0 kere HATAY 0 kere ISPARTA 1 kere MERSİN 4 kere İSTANBUL 26 kere İZMİR 7 kere KARS 0 kere KASTAMONU 0 kere KAYSERİ 2 kere KIRKLARELİ 1 kere KIRŞEHİR 0 kere KOCAELİ 2 kere KONYA 1 kere KÜTAHYA 0 kere MALATYA 2 kere MANİSA 0 kere KAHRAMANMARAŞ 1 kere MARDİN 1 kere MUĞLA 3 kere MUŞ 0 kere NEVŞEHİR 0 kere NİĞDE 2 kere ORDU 1 kere RİZE 1 kere SAKARYA 1 kere SAMSUN 1 kere SİİRT 0 kere SİNOP 0 kere SİVAS 3 kere TEKİRDAĞ 3 kere TOKAT 0 kere TRABZON 0 kere TUNCELİ 0 kere ŞANLIURFA 0 kere UŞAK 1 kere VAN 2 kere YOZGAT 0 kere ZONGULDAK 0 kere AKSARAY 1 kere BAYBURT 0 kere KARAMAN 0 kere KIRIKKALE 1 kere BATMAN 0 kere ŞIRNAK 0 kere BARTIN 0 kere ARDAHAN 0 kere IĞDIR 0 kere YALOVA 0 kere KARABÜK 0 kere KİLİS 0 kere OSMANİYE 2 kere DÜZCE 0 kere



DÜNYADA PİYANGO



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Hemen-Kazan bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır.

Hemen-Kazan bileti parlak zeminli kağıdın üstünde bulunan özel kaplama maddesinin kazınıp, örselenmemiş olması ve "Burayı kazırsanız bilet geçersizdir" kısımlı kaplama maddesinin kazınmamış olması gereklidir. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?

Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir. İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz. Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz. 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.