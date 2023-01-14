İşte Aleyna Elibol'un Survivor paylaşımı;

"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."