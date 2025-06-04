SURVİVOR KİM ELENDİ?

Adem ve Sevgi arasında oynanan düello sonucunda Adem Kılıççı, Sevgi karşısında 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuca göre Sevgi düello finaline yükselen isim oldu.

Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.

Survivor'da böylece düello finalinin adı Sevgi, Meryem oldu.

Survivor'da elenen yarışmacı düello finalinin ardından belli olacak. Adaya veda eden yarışmacı 5 Haziran Perşembe günü belli olacak.