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HABERTURK.COM

Yerel Al Madina gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı hafta sonunu üç güne çıkarmayı düşünüyor.

Gelen bir soruya cevaben bakanlık, istihdamı artırmak, piyasayı yerel ve uluslararası yatırımlar için daha cazip hale getirmek amacıyla şu anda çalışma sistemi üzerinde çalışıldığını belirtti.

BAE İLK KABUL EDENLERDEN BİRİ OLMUŞTU, UMMAN İNCELİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap ülkeleri içerisinde iki günlük hafta sonu sistemini değiştiren ilk ülke olmuştu. BAE hükümeti, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, pazartesiden perşembeye iş günlerinin sabah 7:30'da başlayıp öğleden sonra 3:30'da sona erdiği ve Cuma da çalışma saatlerinin sabah 7:30'dan öğlen 12'ye kadar olduğu 4,5 günlük yeni bir çalışma haftasını kabul etmişti.

Öte yandan Umman'ın da üç günlük bir hafta sonu uygulamasını düşündüğü söyleniyor. Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu'nun yetki alanına girdiğini ve bu önerinin incelenip tartışmaya açılmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.