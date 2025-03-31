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        Bir gıda kalorisi başına fosil yakıt kalorisi tüketimi

        Tabağımızdaki her öğün yalnızca besin değeriyle değil; gizli fosil yakıt kalorileriyle de dolu. Traktörleri çalıştıran dizelden, küresel gıda dağıtımını besleyen petrole kadar, modern tarım sistemimiz bu kaynaklara bağımlı. Her ekonomide durum diğerlerine kıyasla daha farklı. Bazı ülkeler tüketilen her bir gıda kalorisi için beşten fazla fosil yakıt kalorisi yakarken, diğerleri bunun çok daha azıyla idare ediyor. Rapora göre Lüksemburg 5.2 ile gıda kalorisi başına en yüksek fosil yakıt tüketicisi olurken onu 5.1 ile Belarus ve 4.7 ile Umman takip ediyor. En düşük tüketiciler ise sırasıyla Kamerun, Tanzanya ve Nijer.

        Giriş: 31.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:27
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        #GIDA

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