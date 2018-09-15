'Aileme zarar verirler diye ayrılmamıştım'

Adnan Oktar örgütüne düzenlenen operasyonda tutuklanan Ayça Pars, dün tahliye oldu. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan ve polise 120 sayfalık ifade verdikten sonra cezaevinden tahliye olan Pars, Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu'na konuştu.

‘AİLEME ZARAR VERİRLER DİYE AYRILAMAMIŞTIM’

Emniyette ifade verdiğini açıklayan Pars ‘29 yıldır Adnan Oktar grubunda yer aldım. İlk başta gerçekleri görmemiştim. Sonradan gerçekleri görmeye başladım. Sapkınlıklar, müslümanlık adı altında sahtekarlıkların farkına vardım. Daha önce ayrılmak istiyordum. Ama aileme zarar verirler diye ayrılmadım’

‘POLİSE HERŞEYİ ANLATTIM’

Oktar grubunda önemli görevler aldığını ifade eden Pars, ‘Şimdi daha rahat ve güvenli ayrılabildim örgütten. Bildiklerimi polise anlattım. 8 gün emniyette polise ifade verdim. Çok şey anlattım. Soruşturmanın gizliliği var. Şu an için çok şey konuşamam’ dedi.

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