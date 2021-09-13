Ünlü oyuncu dört gündür kayıp! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü oyuncu Tanya Fear'dan hayranlarını korkutan haber geldi. ABD'nin Los Angeles ketinde yaşayan Fear'dan dört gündür haber alınamıyor.

İngiliz oyuncunun menajeri ve ailesi, Tanya Fear'a ulaşamadıklarını ve kayıp ilanı verdiklerini doğruladı. Menajer Alex Cole, yaklaşık iki ay önce Los Angeles'a taşınan Fear ile son olarak sekiz gün önce konuştuklarını söyledi.

ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPIYOR

Ünlü oyuncunun ortadan kaybolması sonrası arkadaşları ve hayranları da sosyal medyadan çağrılar yapmaya başladı.

İngiliz yazar Bolu Babalola yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım Tanya, Los Angeles'ta Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. 9 Eylül'den bu yana kendisini gören olmadı. Kaybolduğu gün saçları doğal afro görünümündeydi." ifadelerini kullandı.

TANYA FEAR KİMDİR?

'Doctor Who' dizisindeki 'Dr. Jade McIntyre' rolüyle tanınan Tanya Fear, 'Spotless', 'A Moving Image' ve 'Kick-Ass 2' gibi filmlerde de yer almıştı.