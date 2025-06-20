Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı: Apple, Google, Facebook kullanıcıları için acil önlem çağrısı

Dijitalleşen dünyada, şifreler çevrimiçi kimliklerimizin anahtarı konumunda. Ancak bu anahtarlar, siber suçluların hedefinde.

Özellikle yapay zekanın da gelişim hızına baktığımızda şifrelerimizin ve verilerimizin ne kadar güvende olduğu büyük tartışma konusu. Son dönemin en büyük veri sızıntısı da bunun en büyük kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Cybernews araştırmacıları, 2025 başında başlayan bir soruşturmada, 16 milyar oturum açma bilgisi ve şifrenin sızdırıldığını doğruladı. Bu, tarihin en büyük veri ihlali olarak kayıtlara geçti. Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram ve çeşitli devlet hizmetlerine ait milyarlarca kimlik bilgisi, bilgi çalıcı (infostealer) kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirildi. Uzmanlar, bu verilerin siber suçlular için bir “kitle istismarı haritası” sunduğunu ve kullanıcıların acilen önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yıllarda yine böyle büyük bir sızıntı ortaya çıkmış ve 2024 yılında da RockYou2024 adı verilen eski ve yeni veri ihlallerinden elde edilen şifreleri içeriyordu. O zaman gündeme gelen sızıntıda Darkweb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti paylaşılmıştı... Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin Haberi Görüntüle SIZINTININ KAPSAMI VE TEHLİKELERİ Araştırmacılar, 30 farklı veri setinde, on milyonlarcadan 3,5 milyara kadar değişen miktarda kimlik bilgisi tespit etti. Bu setler, sosyal medya platformlarından VPN’lere, geliştirici portallarından devlet hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Veriler, genellikle URL, kullanıcı adı ve şifre formatında düzenlenmiş. Bu yapı, siber suçluların phishing, hesap ele geçirme ve iş e-postası güvenliği ihlalleri gibi saldırılar için bu bilgileri kolayca kullanabileceğini gösteriyor. Cybernews, bu verilerin neredeyse tamamının daha önce rapor edilmemiş, yeni ve “silah haline getirilebilir” bilgiler olduğunu belirtiyor. SIZINTININ KAYNAĞI VE RİSKLER Sızıntının temel nedeni, bilgi çalıcı kötü amaçlı yazılımlar. Bu yazılımlar, kullanıcı cihazlarındaki hassas bilgileri toplayarak siber suçlulara aktarıyor. Keeper Security CEO’su Darren Guccione, yanlış yapılandırılmış bulut ortamlarının da bu tür ihlallere zemin hazırladığını vurguluyor: “Bu, dijital dünyadaki dev bir güvenlik tehdidinin yalnızca görünen kısmı olabilir.” Sızdırılan veriler, yüksek değerli hizmetlere erişim sağladığı için özellikle tehlikeli. Guccione, şifre yöneticileri ve dark web izleme araçlarının kullanımının artık bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor.