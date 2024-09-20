Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Bununla ilgili birçok başvuruda bulunduklarını ifade eden Karakullukcu, şunları kaydetti:

"Gündemde bir kaçış rampası projesi var. Ben özellikle şu anda bunun yerinde incelenip, nereye yapılacağının karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimiz bu projeyi gerçekleştirecek ama bizim bu yolumuz 1700 rakımdan 700 rakıma, 1000 metre eğimle gelen bir yol güzergahımız var, 13 kilometre. Bu 13 kilometre üzerinde de araçlar yaz sezonunda frenleri kısarak geliyor, tam rampanın bitiş noktasında, yolun dönüşünde ayağını frene attığı anda, frenin olmadığını söylüyor. Şu anda da şoförün ifadesi aynı şekilde. Mevcutta 1 kilometre yukarıya yapılacak olan kaçış rampasının da bu işe çözüm olmayacağını belirtmek istiyorum. Burada yapılacak bir proje varsa, bu kazanın olduğu alana yapılması, bu yerle ilgili kamulaştırmanın yapılıp, yolun artık daha fazla kayıplara yol açmaması için biran önce çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz."