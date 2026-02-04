TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon raporu için parti temsilcilerini kabul etti
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında bugüne kadar beş toplantı yapıldı. Raporun nihai hali bir sonraki toplantıda oylanarak TBMM Başkanlığına sunulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları çerçevesinde siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.
Komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirilirken, partilerin hazırladığı raporlar doğrultusunda belirlenen konular detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.
Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylama yapılacak. Kabul edilmesi halinde rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.
FOTO: DHA