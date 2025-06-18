TCMB: YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

TCMB, Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, yıllık enflasyon, temel mallarda sınırlı olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi. Aylık bazda dikkat çeken gruplar, fiyatı düşüş sergileyen gıda ile birlikte fiyat artışı yavaşlayan hizmetler oldu. Mayıs ayında, gıda grubu fiyatlarındaki düşüşü işlenmemiş gıda alt grubu sürüklerken, işlenmiş gıda fiyat artışı zayıfladı.

Meyve fiyatlarındaki olumsuz görünümün devamına rağmen işlenmemiş gıda fiyatları sebze ve diğer bazı işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde geriledi. Enerji grubu aylık enflasyonunda, şebeke suyu fiyatlarındaki artışın yanında nisan ayında elektrikte mesken tarifelerinde yapılan düzenlemenin sarkan etkisi belirleyici oldu.

Döviz kuru gelişmelerinin etkisi, zayıflayarak da olsa başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal fiyatları üzerinde hissedilmeye devam etti. Giyim ve ayakkabı alt grubunda, devam eden sezon geçişine bağlı olarak fiyatlar yükseldi ancak fiyat artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük gerçekleşti. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yavaşlarken, bu gelişme kira dışında kalan tüm alt gruplar genelinde izlendi.