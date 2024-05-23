TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

Son verilerle beraber swap hariç net rezervler, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 17 Mayıs ile biten haftada eksi 13.7 milyar dolara çıktı. Yani yaklaşık 7 haftada swap hariç net rezervlerde 51.3 milyar dolarlık iyileşme yaşandı. GÜNLÜK DÖVİZ ALIMINDA REKOR Öte yandan, Merkez Bankasının 30 Nisan'da 2 milyar 918 milyar dolarla günlük bazda döviz alımında "rekor" kırdığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz pazartesi katıldığı bir televizyon programında TCMB'nin rezerv artışı için döviz alımı yaptığını belirterek "Eğer piyasadan döviz alımı yapmasaydık dolar 30'un altına, 20'lere düşerdi" ifadelerini kullanmıştı.