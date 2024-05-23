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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervinde 7 haftada 51 milyar dolarlık artış - Para Haberleri

        Rezervlerde 7 haftada 51 milyar dolarlık artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezervler, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 17 Mayıs ile biten haftada eksi 13.7 milyar dolara çıktı. Yani yaklaşık 7 haftada swap hariç net rezervlerde 51.3 milyar dolarlık iyileşme yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:25
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        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

        Son verilerle beraber swap hariç net rezervler, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 17 Mayıs ile biten haftada eksi 13.7 milyar dolara çıktı. Yani yaklaşık 7 haftada swap hariç net rezervlerde 51.3 milyar dolarlık iyileşme yaşandı.

        GÜNLÜK DÖVİZ ALIMINDA REKOR

        Öte yandan, Merkez Bankasının 30 Nisan'da 2 milyar 918 milyar dolarla günlük bazda döviz alımında "rekor" kırdığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz pazartesi katıldığı bir televizyon programında TCMB'nin rezerv artışı için döviz alımı yaptığını belirterek "Eğer piyasadan döviz alımı yapmasaydık dolar 30'un altına, 20'lere düşerdi" ifadelerini kullanmıştı.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        1.03.2024 50.408 80.511 130.919
        8.03.2024 52.748 77.785 130.533
        15.03.2024 53.006 74.891 127.897
        22.03.2024 53.163 70.681 123.844
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        5.04.2024 56.678 70.193 126.871
        9.04.2024 58.446 70.000 128.446
        19.04.2024 59.273 67.011 126.284
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        3.05.2024 57.707 69.148 126.855
        10.05.2024 60.199 74.203 134.402
        17.05.2024 60.576 78.549 139.125
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