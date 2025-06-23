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        TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Merkez Bankası Temmuz toplantı tarihi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran faiz kararının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. Son yapılan toplantıda faizi sabit tutan Merkez Bankası ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi. Peki, TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 PPK toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:53
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        1

        Merkez Bankası Haziran faiz kararını açıkladı. Bu ay da pas geçen Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı merak edilirken gözler Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine döndü. Öte yandan, aynı şekilde Fed'in de faizi sabit tutmasıyla TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı daha önemli hale geldi. Peki, TCMB Temmuz faiz oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        2

        2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.

        3

        2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

        4

        TCMB TEMMUZ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        TCMB Temmuz faiz kararını 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.

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