Merkez Bankası Haziran faiz kararını açıkladı. Bu ay da pas geçen Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı merak edilirken gözler Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine döndü. Öte yandan, aynı şekilde Fed'in de faizi sabit tutmasıyla TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı daha önemli hale geldi. Peki, TCMB Temmuz faiz oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...