Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ),vatandaşların elektrik hizmeti ile ilgili yaşadığı problemlerde başvurduğu kamu tüzel kişiliği olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlar elektrik hizmeti sorunlarının çözümü dolayısıyla TEDAŞ'ın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki TEDAŞ, hangi saatler arasında hizmet veriyor?

TEDAŞ'IN KISA TARİHİ

Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

TEDAŞ MESAİ SAATLERİ

TEDAŞ, hafta içi saat 08.00 ila 17.00 arasında hizmet vermektedir. TEDAŞ personeli saat 12.30-13.30 arasında öğle molasına çıkmaktadır.

TEDAŞ, pek çok kamu kuruluşu gibi hafta sonları, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

TEDAŞ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEDAŞ'ın Genel Müdürlük binası, Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 0312 212 69 00 numaralı telefon ve 0 312 213 88 73 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.