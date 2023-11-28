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        Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı

        Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:01
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        Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı
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        Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.

        Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı. Bazı işletmelerin stantları ve banklar yerinden söküldü.

        Bölgede lodosun bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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