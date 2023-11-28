Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı
Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.
Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.
Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı. Bazı işletmelerin stantları ve banklar yerinden söküldü.
Bölgede lodosun bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.
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