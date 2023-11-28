Şarköy sahilinde erkek cesedi bulundu
TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesi sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesi sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda yürüyüş yapanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgedeki gemiler ile temasa geçip, düşen kişi olup olmadığını araştırmaya başladı. Polis de ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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