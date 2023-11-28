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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti! - Mersin haberleri

        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!

        Mersin'de, 38 yaşındaki F.E., alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi 49 yaşındaki Hülya Kırmızı'yı tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı. Kırmızı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:38
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        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
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        Mersin'de olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. F.E. (38), kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın (49) iş yerine gitti.

        BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

        ÖLMEYİNCE MAKASLA BOĞAZINI KESTİ

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        Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti.

        AĞIR YARALANAN KADININ DURUMU CİDDİ

        Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        ZANLI GÖZALTINDA

        Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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