Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

Soytürk ve Ulusan görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Müdürlüğün faaliyetlerini anlatan Ulusan, yürütülen projeler konusunda Soytürk'e bilgi verdi.

Ulusan'a teşekkür eden Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Vali Soytürk, resim sergisinin açılışını yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Soytürk, sergiyi gezdi, öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğrencilerin aileleri katıldı.