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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:22
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

        Soytürk ve Ulusan görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Müdürlüğün faaliyetlerini anlatan Ulusan, yürütülen projeler konusunda Soytürk'e bilgi verdi.

        Ulusan'a teşekkür eden Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Vali Soytürk, resim sergisinin açılışını yaptı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Soytürk, sergiyi gezdi, öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.

        Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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