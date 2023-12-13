Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı
TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik soruşturmasında örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi. Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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