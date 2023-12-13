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        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı

        TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:00
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        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı
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        TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik soruşturmasında örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi. Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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