Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia! Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan iş insanı Dıonıs Shaholli hakkında "Pes" dedirten iddialar ortaya çıktı. Pasaportunda Arnavut uyruklu olduğu görülen Shaholli'n, aynı zamanda Rus vatandaşı olarak Khamzat Ismaılov ismini de taşıdığı öğrenildi. Dahası, bir iddia daha duyanları hayrete düşürdü. Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Röya ile ilişkisi medyaya yansıyan Shaholli'nin, Azerbaycan uyruklu iş insanı Azad Isayev olduğu ileri sürüldü. Azad Isayev, kırmızı bültenle aranan isimler arasında yer almıştı. Detaylar özel haberimizde...

İstanbul’da, Bakırköy ve Küçükçekmece’de yapılan iki farklı dolandırıcılık ve tehdit şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre şikayet edilen kişi, İstanbul’da uluslararası nakliyat işi yapan yabancı uyruklu iş insanı Dıonıs Shaholli’ydi. İki farklı adliyede görülen soruşturmada iş insanı hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı.

İKİNCİ İSMİ RUSÇA ÇIKTI İlk başta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinde Arnavut uyruklu olduğu görülen Shaholli’nin, ayrıca Rus kimliği olduğu ortaya çıktı. Kimliğin sahte olup olmadığı incelemeye alınırken, Shaholli ifadesinde, kendisinin aynı zamanda Rusya vatandaşı olduğunu oradaki isminin de Khamzat İsmailov olduğunu söyledi. Sorgulanan Shaholli, dolandırıcılık iddialarını reddetti. Küçükçekmece’de mahkemeye çıkarılan Shaholli’n hakkında adli kontrol kararı verildi. REKLAM

BAKIRKÖY’DEKİ MAHKEME ‘TUTUKLAMA’ DEDİ Adli kontrol kararı ile serbest kalan Shaholli bu kez diğer suçlama hakkında Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü. Bakırköy’deki savcılık ve mahkemede de kendisinden şikayetçi olan Ayşe S.Ö.’yle bir duygusal ilişki yaşadığını ve kendisinden borç aldığı parayı geri verdiğini söyledi. Ayşe S.Ö.’yü arayarak tehdit etmediğini iddia etti. Shaholli mahkemede ayrıca, Rus vatandaşı olduğunu ve Khamzat Ismailov adını taşıdığını söyledi. Rusya Federasyonu tarafından verilen kimlik evinde bulunan Shaholli hakkında Bakırköy’deki mahkeme tutuklama kararı verdi.

AZERBAYCANLI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR Savcılıkta yapılan sorgulama ve mahkemede görülen duruşmada, Shaholli hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya çıktı. İddialara göre Shaholli, aslında Azerbaycan tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla bir dönem kırmızı bültenle aranan iş insanı Azad Isayev’di. Shaholli savcılıkta ve mahkemede bu iddiaları reddetti. Shaholli, "Çocukluğumda bana Azad derlerdi. İş yaptığım kişiler arasında da ismim Azad diye geçer ancak ben Azerbaycanlı Azad Isayev değilim" dedi. REKLAM

ÜNLÜ ŞARKICIYLA İLİŞKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU Azerbaycan uyruklu iş insanı Azad Isayev'in, Azerbaycan tarafından hakkında bir dönem kırmızı bültenle aranması kamuoyunda yer almıştı. Hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bülten aranması çıkan Isayev'in, Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Röya ile ilişkisi ülkede günlerce konuşulmuştu.

“BANA BENZİYOR AMA DEĞİLİM” Mahkeme, Shaholli’ye Interpol kaydında yer alan kırmızı bültendeki fotoğrafı kendisine göstererek benzerliğe dikkat çekti. Shaholli ise "Bana benziyor ama ben değilim. Benim bu şekilde Interpol kaydına girmemi beni şikayet eden kişi yaptırmış olabilir" dedi.

PARMAK İZLERİ ALINDI Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dionis Shaholli’nin parmak izleri alındı. Shaholli’nin, Azerbaycanlı iş insanı Azad Isayev olup olmadığı Azerbaycan yetkilileri ile yapılacak yazışmaların ardından kesinlik kazanacak.