İstanbul'da olay, geçtiğimiz Eylül ayında Çekmeköy’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, M.A., bankalardan yüksek miktarda kredi çekmek için internetten araştırma yaptı. Ardından, kredi işini halledebileceğini söyleyen kişilerle irtibata geçti.

"SİGORTA PARASI ÖDEMEN LAZIM"

Şüpheliler M.A.’ya, kredi işini çözebileceklerini belirterek buna karşılık 77 bin liranın, kredinin sigorta bedeli olduğunu söyleyip parayı istediler. İddiaya göre şüpheliler, 'Banka yöneticileri onaylatacak. Sorun olmayacak' diyerek getirdikleri sahte evrakları da imzalattı. Ancak yaklaşık 3 ay beklemesine rağmen krediyle ilgili bir gelişme olmayınca M.A, dolandırıldığını anladı ve soluğu poliste aldı.