Tekirdağ'da 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler, 2 ev, bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı.
Aramalarda 143 şişe gümrük kaçağı içki, bir ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.