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        Tekirdağ'da 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:46
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        Tekirdağ'da 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi'nde bir depoda sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler bu kapsamda depoda yapılan aramada 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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