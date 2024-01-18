Tekirdağ'da 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi'nde bir depoda sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda depoda yapılan aramada 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.