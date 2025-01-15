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        Teknoloji Şirketleri Yapay Zekaya Ne Kadar Harcıyor?

        Teknoloji dünyasında devrim yaratan yapay zeka, 2024 yılında da dev yatırımların odağında yer aldı. Microsoft, Google, Meta ve Amazon, Ocak - Ağustos 2024 döneminde yapay zeka ve veri merkezleri için toplamda milyarlarca dolar harcayarak, bu alandaki rekabetin ne kadar kızıştığını gözler önüne serdi. Şirketler, hem uzun vadeli stratejik yatırımlarla altyapılarını güçlendirdi hem de veri merkezlerini çalıştırmak ve bakım yapmak için önemli işletme maliyetleri üstlendi. Bu trend, yapay zekanın sadece bugünün değil, geleceğin de anahtarı olacağının en büyük kanıtı

        Giriş: 15.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:44
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        #Yapay Zeka

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