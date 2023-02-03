Yeni yılın ilk ayını geride bırakırken, şirketler gibi halk da kendi bütçesini denkleştirebilmek için hesaplar yapıyor. Açıklanan 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları ile birlikte neredeyse her kalemde artış yaşandığı ortaya çıktı. Toplu ulaşım, yiyecek-içecek fiyatları, okul ücretleri, akaryakıt fiyatları, ev kirası derken tüketici kendisini yoğun bir hesabın içerisinde buldu. Ancak yalnızca temel ihtiyaçlar değil, eğlence ve teknoloji sektörü de artan fiyatlarla karşı karşıya.
GENÇLERİN BÜTÇESİ SARSILIYOR
Özellikle kendi geliri olmayan, ya da çok düşük olan, çoğunluğu halen öğrenci olan ‘Z’ ve 'A' kuşakları bu durumdan etkiler görüyor. Teknolojinin içerisine doğan bu nesil için artan maliyetler teknolojiden uzaklaşmaya dahi sebep olabiliyor. Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, Spotify, Mubi, Exxen, Gain gibi video ve müzik içerik üreticilerine abonelik ücretlerinin artışının yanı sıra, PS Store-Playstation Plus, Steam, Origin, Epic Games Store gibi oyun platformlarında üyelikler ve oyun fiyatlarının yükselişi de gençlerin bütçesinin büyük ölçüde sarsılmasına sebep oluyor.
YENİ YIL ZAMLARLA GELDİ
Ocak ayı içerisinde her şey olduğu gibi teknoloji sektöründe de zamlar etkili oldu. Ücretli içerik platformlarının büyük çoğunluğu fiyatlarında güncelleme yaptı. İşte öne çıkan platform ücretlerinden bazıları...
- Netflix’in Türkiye paketlerinde yaptığı %139’a kadar varan fiyat artışı en çok dikkat çekenler arasındaydı. Platformun en uygun üyelik fiyatı 44,99 TL en geniş paketi ise 130,99 TL olmuştu.
- Spotify’ın ise %42 zam yaptığı görüldü. Böylece en ucuz paketi 14,99 TL olurken en yüksek paket 49,99 TL oldu.
- BluTV’nin de ocak ayı içerisinde güncellenen fiyatları, aylık 69,99 TL, yıllık ise 478,80 TL oldu.
- EXXEN’in 2023 fiyatları reklamlı yıllık paket aylık 41.90 TL x 12 ay taksitle, reklamsız yıllık paket 58.50 TL x12 taksikt, taahhütsüz aylık paket ise 49.90 TL'ye satılıyor. Reklamsız aylık paket fiyatı ise 69.90 TL olarak belirlendi.
- YouTube Premium’un öğrenciler içinaylık ücreti 19,49 TL’ye çıkarken aile üyeliğinin aylık ücreti ise59,99 TL oldu. Standart bir Premium üyeliğinin aylık ücreti ise29,99 TL. Yıllık abonelik ise 299,99 TL.
KONSOLLARDAN PC’YE DÖNÜŞ
Genç kuşağın hayatında en önemli bir yere sahip olan teknolojilerden bir tanesi elbette oyun konsolları. Playstation, Xbox, Nintento Switch gibi öne çıkan oyun konsollarının fiyatları her geçen gün artışını sürdürüyor. Elbette döviz kurunun değişimi ile doğru orantılı olan bu değişimler oyun sektörünü de etkiliyor. Oyun fiyatlarının da yükselmesiyle ‘Z’ kuşağı oyun konsollarından PC’ye dönüş yapıyor. Toplama bir masaüstü bilgisayar, hem daha işlevsel hem de daha uygun fiyatlı olabiliyor.
Gençler arasında bunun sebebinin ise, yeni nesil konsolların oyun fiyatlarının astronomik yükselişi ve bilgisayarda benzer oyunların ‘cracked’ yani orijinal olmayan versiyonlarının kullanılmasına izin veren yöntemlerin bulunabiliyor olması olarak gösteriliyor.
Bununla birlikte, daha uygun fiyatlo olarak satışı gerçekleşen eski tip (retro) oyun konsolları ve arcade atarilerin de bu dönemde yeniden popülerleştiğini de görme şansı yakaladık.
TEKNOLOJİK ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Paylaşımlı ulaşım dünya çapında giderek yaygınlaşan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Teknoloji geliştikçe gençlerin daha kolaylıkla kullanabildiği ve sıklıkla tercih ettiği, elektrikli scooter ve araç paylaşım sistemleri yaygınlaşıyor. Ancak Martı, Moove, Tiktak gibi öne çıkan uygulamaların da fiyatları enflasyon ile doğru orantılı olarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Toplu ulaşıma gelen zamlar da eklendiğinde ulaşım da ‘Z’ kuşağının bütçesini sarsan bir diğer kalem oluyor.
KAHVE FİYATLARI
Teknolojinin gelişimi, yeni neslin ofis ve okul dışında, bilgisayarlarıyla dış mekânlarda, özellikle kahve dükkanlarında çalıştıklarını ortaya koyuyor. Buralardaki bedava internet hizmeti ve bütün gün oturabilme imkânı Z kuşağı kendisine çeken özelliklerden olsa da kahve fiyatlarının geldiği durum da cebindeki paranın hesabını yeniden yapmasına sebepler arasında geliyor. Bazı dükkanlarda 50-60 TL'lerin üzerinde kahve fiyatlarının olduğu gözlemleniyor.
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