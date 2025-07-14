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        Haberler Bilgi Yaşam Telefonunuz sıcaktan uyarı mı vermeye başladı? Yaz sıcaklarında telefonunuzun alev alev ısınmasını engellemenin yolları!

        Telefonunuz sıcaktan uyarı mı vermeye başladı? Yaz sıcaklarında telefonunuzun alev alev ısınmasını engellemenin yolları!

        Güneş altında kalan bir telefon sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Yaz mevsiminde aşırı ısınan akıllı cihazlar, hem kullanım kalitesini düşürüyor hem de uzun vadede cihaza zarar veriyor. Peki bu sıcaklıkla nasıl başa çıkılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:30
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        1

        Yaz aylarında cep telefonunuzun bir anda alev alev ısındığını hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Artan sıcaklıklarla birlikte cihazların performansı düşüyor, bataryalar zayıflıyor ve kullanıcılar ne yapacağını bilemiyor.

        2

        AŞIRI ISINMANIN TELEFONA ETKİSİ

        Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, yalnızca bedenimizi değil, teknolojik cihazlarımızı da olumsuz etkiliyor. Özellikle cep telefonları, yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında performans kaybı yaşar, batarya ömrü kısalır ve hatta kalıcı hasar görebilir.

        Aşırı ısınma; uygulamaların yavaşlaması, ekranın kararması ya da telefonun kendi kendine kapanması gibi sorunlara neden olabilir.

        3

        TELEFONU DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUN

        Telefonların en hızlı ısındığı durumların başında doğrudan güneş ışığına maruz kalmak gelir.

        Sahilde, arabada ya da dışarıda güneşli bir ortamda telefonu açıkta bırakmak ciddi bir ısınmaya neden olur. Bu nedenle cihazı serin ve gölge bir yerde tutmak, aşırı ısınmanın önüne geçmenin ilk adımıdır.

        4

        AĞIR UYGULAMALARI SINIRLAYIN

        Yaz sıcağında cihazınızın işlemcisine aşırı yük bindirecek uygulamaları aynı anda çalıştırmak, ısınmayı daha da artırır.

        Video düzenleme, uzun süreli oyun oynama ya da GPS açıkken ekran parlaklığını maksimuma çıkarmak, cihazı zorlar. Mümkün olduğunca bu tür uygulamalarda mola vermek veya arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatmak gerekir.

        5

        KILIF KULLANIMINA DİKKAT

        Kalın ya da hava geçirmeyen telefon kılıfları, cihazın ısısını dışarı atmasını engeller. Özellikle sıcak havalarda telefonu bir kılıf içinde kullanmak yerine, bir süreliğine kılıfsız kullanmak daha sağlıklı olabilir. Alternatif olarak ısıyı dağıtabilen özel kılıflar tercih edilebilir.

        6

        HIZLI ŞARJ CİHAZLARINDAN KAÇININ

        Telefonun şarj olurken ısındığı bir gerçek. Yaz aylarında hızlı şarj cihazları bu durumu daha da kötüleştirebilir. Cihazı serin bir ortamda, orijinal şarj aletiyle ve mümkünse düşük hızlı şarj modunda şarj etmek en güvenli yöntemdir.

        7

        CİHAZI SOĞUTMAK İÇİN NE YAPILMAMALI?

        Birçok kullanıcı aşırı ısınan telefonu buzdolabına ya da soğuk bir yüzeye koyarak hızlıca soğutmaya çalışır. Bu yöntemler cihazın iç donanımına zarar verebilir ve nemlenmeye yol açabilir. Ani ısı değişikliklerinden kaçınmak gerekir.

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