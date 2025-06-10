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        En iyi ve en kötü içme suyu kaynağına sahip ülkeler

        Environmental Performance Index (EPI) tarafından yayımlanan son araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en temiz içme suyuna sahip ülkeleri belli oldu. Yapılan değerlendirmede, ülkelerin içme suyu kaynaklarının temizlik oranı, çevresel sürdürülebilirlik politikaları ve altyapı kaliteleri dikkate alındı. İlk sırada Finlandiya yer alırken, ikinci sıradaki ülkeler ise Almanya, İsviçre, Birleşik Krallık oldu. Türkiye ise 72. sırada yer aldı.

        Giriş: 10.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:35
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        #içme suyu
        #Temiz su kaynağı

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