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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret zammında son durum nedir? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan asgari ücret zammı, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Ocak ayında yaptığı açıklamada enflasyonun kontrol altına alınmasını beklediklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik şartlarda beklenmedik bir değişiklik yaşanması halinde ara zammın değerlendirilebileceğini dile getirmişti. Son olarak, Işıkhan hem asgari ücret hem de emekli maaşlarıyla ilgili güncel bir açıklama daha yaptı. Peki, 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, konuya dair son durum ve resmi açıklamalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:37
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        Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, asgari ücrete ara zam yapılacağına dair beklentiler yeniden gündemin merkezine oturdu. Yılın başında enflasyonda düşüş öngördüklerini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik koşulların değişmesi durumunda Temmuz ayında ara zammın gündeme alınabileceğini ifade etmişti. Işıkhan, konuya dair yeni bir değerlendirmede daha bulundu. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gelir mi? İşte, merak edilen soruya ilişkin son değerlendirmeler ve güncel açıklamalar…

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        2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?

        Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.

        "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

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        "ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

        Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

        Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

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