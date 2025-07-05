Anne babalara çocuk başına yapılan doğum yardımı ödemeleri sürüyor. İlk ödemeler Mayıs ayında gerçekleştirildikten sonra, şimdi gözler Temmuz ayı ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu destek ödemelerinde; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL ve üçüncü ile daha fazla çocuk için de 60 ay boyunca her ay 5.000 TL destek sağlanıyor. Peki, Temmuz doğum yardımı ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…