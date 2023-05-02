Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

Muş’ta 1800 rakımlı dağın zirvesinde yetişen ve sadece 15 gün canlılığını koruyan ters laleleri görebilmek için 2 saat yürüyen ziyaretçiler, çiçeklerle bol bol fotoğraf çekildiler

ABONE OL
İHA
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    Muş’a, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    Muş'ta eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters lalelere 2 saatlik zorlu yolculuk sonrasında ulaşan fotoğrafçılar ve doğaseverler, gördükleri manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdiler.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    Nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters lalelerinin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanıyor.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    Ters laleleri fotoğraflamak için Muş’a gelen fotoğraf sanatçısı Murathan Bayarak, manzaranın olağanüstü olduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatçısıyım. Lale mevsiminde Muş’a geldik. 
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    Benim ilk deneyimim olacak. Manzara olağanüstü. Gerçekten böyle beklemiyordum. Burada ters laleleri fotoğraflayacağız. Muş’a ilk defa geldim. Çok memnun kaldık. Muş halkı misafirperver bir halk. Farklı fotoğrafçı gruplarla tekrar geleceğiz” dedi.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    “ÇEKTİĞİMİZ EZİYETE DEĞDİ”

    Trabzon’dan Muş’a gelen Yasemin Ayyıldız ise manzaranın yol boyunca çektikleri eziyete değdiğini ifade ederek, “Trabzon’dan geldim. Doğu Anadolu turu yaptık. Ardahan, Kars, Van ve son olarak Muş’a geldik. Buradan Erzurum’a devam edeceğiz. Ters laleleri görmek için geldik. Çektiğimiz eziyete değdi. Böyle bir manzara beklemiyordum, biz hep klasik lale biliriz. Bunlar başka, başka bir güzellik. Buraları görebildiğimiz için çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    1800 rakımdaki ters laleleri çekmek için Muş’a geldiklerini söyleyen Memnune Güven de, dernek olarak Trabzon’dan geldiğini söyleyerek, “1800 rakımdaki ters laleleri çekmek için geldik. Çok güzeller, çok mutluyuz. Umarım bu doğal güzellikleri yaşatılır” şeklinde konuştu.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

    “DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ YAŞATILSIN”

     

    Ters laleleri deneyimlemek için Muş’a gelen ödüllü sinema oyuncusu Nuray Yeşilaraz da, “Gerçekten geldiğimize değdi. Doğa harika zaten. Ters lalelerin endemik bir bitki olduğunu biliyoruz. Koparmanın ağır bir cezası var. Zaten koparılmasınlar. Doğal güzelliklerimiz yaşatılsın” dedi.
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler
  • Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.