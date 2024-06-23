TFF'den Arda Güler ve Montella'nın yelek görüntüsüne ilişkin açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Arda Güler ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında yaşanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan diyalogla ilgili açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı’nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda’nın elindeki yelek alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi. Arda takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı. Bu konuda bilgi kirliliğini önlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı.