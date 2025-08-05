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        Haberler Bilgi Spor TFF DUYURDU! Süper Lig maçları ertelendi mi? Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

        TFF duyurdu! Süper Lig maçları ertelendi mi?

        2025-2026 Trendyol Süper Lig heyecanı 8 Ağustos Cuma günü başlıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ön eleme maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği futbolseverlerin gündemini meşgul eden sorular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin en net açıklama, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi?" İşte ertelenen maçların oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 19:26 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:28
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarının oynanacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Süper Lig için heyecanlı bekleyiş sürerken, ülkemizi Avrupa'da temsil eden ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir lig maçlarının ardından önemli maçlara çıkıyor. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi? Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...

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        SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarını erteledi.

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        TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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        ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

        Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 9 Ağustos'ta,

        Kayserispor - Beşiktaş maçı 10 Ağustos'ta,

        Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı ise 10 Ağustos'ta oynanacaktı.

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        TEMSİLCİLERİMİZİN ÖN ELEME MAÇ PROGRAMI

        Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü, rövanş müsabakası ise 12 Ağustos'ta düzenlenecek.

        Viking - Başakşehir Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba, rövanş ise 13 Ağustos Çarşamba günü olacak.

        St Patrick's Athletic - Beşiktaş Konferans Ligi üçüncü eleme turu birinci maçı 7 Ağustos'ta, ikinci maçı da 14 Ağustos Perşembe gerçekleşecek.

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