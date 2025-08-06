'The Walking Dead' dizisinde canlandırdığı Addy karakteriyle tanınan Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti.

'The Walking Dead'in yanı sıra 'Chicago Med' ve '9-1-1' dizilerinde de rol alan Kelley Mack'in ölüm haberini ailesi duyurdu. "Sevgili Kelley'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Böylesine parlak ve coşkulu bir ışık, hepimizin sonunda gideceği öte yere taşındı" diyen acılı aile; "Kelley, cumartesi akşamı sevgi dolu annesi Kristen ve sadakatli teyzesi Karen'ın yanında huzur içinde hayata veda etti. Kelley, şimdiden birçok sevdiğine çeşitli kelebekler şeklinde ulaştı. O kadar çok kişi tarafından kelimelerle anlatılamayacak kadar derinden özlenecek ki" ifadesini kullandı.

Kelley Mack, geçtiğimiz yıl nadir görülen bir kanser türüne yakalanmıştı. Beynin merkezi sinir sisteminde tümör tespit edilen oyuncu, eylül ayında tedavi sürecine başladığını duyurarak sevenlerinden dua istemişti.