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Thodex skandalı göstere göstere gelmiş! İşte yeni detay...

Yaklaşık 400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’teki skandalın ön habercisi olan ilginç bir detay ortaya çıktı. Thodex, 1.3 milyar dolarlık rakamla günlük işlem hacmi rekorunu kırdığı 17 Nisan’da, portföyündeki yarım milyar dolarlık Dogecoin’i piyasa fiyatının yüzde 30 altında bir fiyatla elden çıkarmış.

Thodex kripto paraları yüzde 30 ucuza satmış! Haberler
Vurgun göstere göstere gelmiş!
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İşlemleri kapatıp, kurucusunun yurtdışına gittiği yerli kripto para borsası Thodex’te yaşanan skandalın boyutu giderek büyüyor.

Ne internet sitesine ne de uygulamasına ulaşılabilen Thodex’te yaklaşık 400 bine yakın kullanıcı kripto yatırımcısı haklarını aramak için hukuki yollara başvurmaya başlarken, buhar olan Thodex ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatırken, platformda 5 gün önce yapılan işlemler de vyrgun iddialarını iyice güçlendirdi.

Geçen hafta cumartesi günü (17 Nisan) 1.3 milyar doları aşan tutar ile son 3 aylık döneminin en yüksek işlem hacmine ulaşan Thodex’in aynı gün yarım milyar dolar düzeyinde Dogecoin işlemi yaptığı belirlendi. Thodex, üstelik bu Dogecoin’leri (DOGE) o günkü piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 30 altında bir rakamla satmış.

YÜZDE 30 DÜŞÜK FİYATLA YARIM MİLYAR DOLARLIK DOGE İŞLEMİ!

Dogedoin’in 0.30 dolar seviyesinde olduğu 17 Nisan’da, Thodex üzerinden 0.20 dolara 489 milyon dolarlık satış gerçekleştirilmiş.

Thodex’in borsasında kullanıcılara yönelik işlemleri durdurmasından hemen önce gerçekleşen bu durum, şirketin kaçış için hazırlıklara başladığı şeklinde de yorunmlandı.

Yaşanan bu skandal, Twitter’a da 17 Nisan Cumartesi günü şu paylaşımla yansımış:

“Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Doge'yi % 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Doge pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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