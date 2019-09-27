Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Thomas Cook'un tasfiyesinden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için buradan boşalacak kapasiteyi doldurmak amacıyla EasyJet , Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

700 BİN YOLCU TAŞIYORDU

Thomas Cook Türkiye'ye yıllık 700.000 yolcu taşıyordu.Ersoy, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz... EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700.000 koltuk yani 350.000 kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye'ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz" dedi ve ekledi:

"İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy Pazartesi günü geliyor. Türkiye'ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını Pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar."

Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer havayolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu: "British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık 3 sefer uçuyordu, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya'ya başlangıç itibarıyla haftalık önce 3 sefer sonrasında 6 sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız."

Thomas Cook'tan doğacak boşluğu doldurmak için yerli havayolları ile de çalıştıklarını belirten Ersoy, özellikle İngiliz turistler için çok önemli bir destinasyon olan Dalaman'a hem THY hem de SunExpress'in günlük olarak birer ek sefer koyacaklarını söyledi.