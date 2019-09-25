Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, Thomas Cook'un iflasının etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Normalde yılda 1 milyon İngiliz'in bölgede tatil yaptığını belirten Ayaz "Thomas Cook bunların 400 binini getiriyordu. Ekim sonuna kadar da 70 bin turist getirecekti. Bu 70 bin turistin gelmeyecek olması ekonomik sorunlar doğuracak. Bu sadece havalimanımızı değil bölge turizmini de etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Thomas Cook'un iflası sebebiyle mağdur olan tatilcileri ülkelerine gönderme çalışmalarının sürdüğünü belirten Ayaz şu bilgileri paylaştı: "Şu ana kadar bunun için 15 uçuş gerçekleşti. On altıncısı da birazdan kalkacak. Toplamda 70 uçuş gerçekleşmesini bekliyoruz. Buradan 15 bin kişi evine dönecek. Bu, 1 haftayı bulacak."