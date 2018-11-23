Türk Hava Yolları, Turkish Cargo'nun 3 adet kargo uçağı ihtiyacının ABD merkezli Boeing üzerinden sağlanacağını duyurdu. THY, bu kapsamda B777-200LRF kargo uçağı satın alınacağını açıkladı.
THY'den KAP'a yapılan açıklamada Boeing üretimi kargo uçaklarının Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınacağı ifade edildi.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketi olan THY'ye bağlı Turkish Cargo geçen yıl da aynı modelden 3 adet satın almış ve 2 tanesini teslim almıştı. 3. B777-200LRF tipi kargo uçağı ise aralık ayında teslim edilecek.
THY uçakların alış bedelini açıklamazken, 777-200LRF modelinin liste fiyatı 325 milyon dolar. Boeing programı kapsamında 2008 yılında ilk uçuşunu yapan uçak 2009 şubat ayında ilk kez hizmete alınmıştı.
B777-200LRF ile LR serisi arasındaki farklarda pencerelerin kaldırılması, üst kat kargo kapısının eklenmesi, kokpit alanındaki değişiklikler dikkati çekiyor. 9 bin km üzerinde menzili olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 347 bin 450 kg. Üst kargo bölümünde 27 adet 244cm x 318cm standart paletin taşınabildiği uçağın alt kargo bölümünde ise 10 paletlik bir alan ve 17m³ hacminde yığma kargo kapasitesi var.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Turkish Cargo filosunda 10 adet A330-200F, 3 adet B747-400F, 3 adet A300-600F, 4 adet B777F ve 3 adet A310-300F tipi olmak üzere toplam 23 kargo uçağı bulunuyor.
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