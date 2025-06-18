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        Haberler Bilgi Yaşam THY kabin memuru alımı yapıyor! Take-Off Türk Hava Yolları THY kadın erkek kabin memuru başvuru şartları, yaş sınırı

        THY kabin memuru alımı yapıyor! Take-Off Türk Hava Yolları THY kadın erkek kabin memuru başvuru şartları, yaş sınırı

        Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Kabin Memuru adaylarının öncelikle hizmet sektörü tecrübesine veya havacılık sektörüne uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları bekleniyor. THY'de personel olarak istihdam sağlamak isteyen yüzlerce kişi THY kabin memuru başvurusu ne zaman, şartları nelerdir ve kimler başvurabilir sorusuna yanıt arıyor. Başvuru için en az ön lisans mezunu olunması gerekiyor. İşte, 2025 THY kadın erkek kabin memuru başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:31
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        THY kabin memuru ilanı yayımlandı. Kadın ve erkek en az ön lisans mezunu THY kabin memuru başvuru şartları belli oldu. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Peki THY kabin memuru alımı ne zaman? Türk Hava Yolları THY kadın erkek kabin memuru başvuru şartları, yaş sınırı nedir?

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        THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

        Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. İlgilenen adaylar başvurularını kariyer.thy.com adresinden yapabilecek. Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden temin edilecek belgeleri sisteme eklemeleri gerekiyor.

        THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

        Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

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        THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

        Hizmet sektörü deneyimi aranan kadın ve erkek kabin memuru alımı için istenen belgeler:

        • Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

        • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)

        • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

        • Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

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        Tecrübesiz kadın kabin memuru alımı için istenen belgeler:

        • Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

        • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)

        • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

        THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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