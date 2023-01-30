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Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

Forbes, Çin merkezli Tiktok uygulaması için ilginç iddialar öne sürdü. İddialara göre; Tiktok yetkilileri, istedikleri videonun viral olmasını sağlayan ve "ısıtma" denilen gizli bir özellik kullanıyor. Bunu yaptıklarını kabul eden platform; özelliğin kötüye kullanılmadığını belirtiyor.

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  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Forbes'te yer alan bir habere göre; Tiktok yetkililerin elinde "gizli bir silah" bulunuyor. Tiktok, bu zamana kadar anasayfada çıkan gönderilerin, kişinin tercihleri doğrultusunda algoritma tarafından seçildiğini belirtiyordu ancak görünüşe göre hikâyenin tamamı bu değil.
  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Tiktok'un ana şirketi ByteDance'in altı mevcut ve altı eski çalışanına dayanan bilgilere ve Forbes tarafından incelenen belgelere göre; Tiktok yetkilileri bazı videoların öne çıkmasını sağlıyor.
  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Bu kaynaklar, algoritmanın neyin viral olacağına karar vermesinin yanı sıra, TikTok ve ByteDance personelinin ayrıca "ısıtma" olarak bilinen bir özellik kullanarak belirli videoları gizlice seçip dağıtımlarını güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Forbes'ın bir başka iddiası ise çalışanların bu özelliği kötüye kullandığı yönünde. Kaynaklardan birkaçı, ısıtma özelliğini yakın olduğu insanların hesaplarına uyguladığını ve bu sayede bir kullanıcının 3 milyondan fazla görüntüleme elde ettiğini bildiriyor.
  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Ayrıca kimliği gizli tutulan çalışanlar, Tiktok'un ısıtma özelliğini markalar ve influencerlar arasında iş birliğini artırmak için de kullanduğını söylüyor. Bu noktada, Tiktok'un yapılan iş birliklerinden gelir elde ettiğini eklemek gerekiyor. 
  • Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor

    Tiktok sözcüsü Jamie Favazza, ısıtmanın nasıl ve kimler tarafından kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bir dizi soruya yanıt olarak şunları yazdı: "İçerik deneyimini çeşitlendirmeye ve ünlüleri ve gelişmekte olan içerik oluşturucuları TikTok topluluğuna tanıtmaya yardımcı olacak bazı videoları tanıtıyoruz. ABD'de bulunan yalnızca birkaç kişi, içeriği ABD'de tanıtım için onaylayabilir ve bu içerik, "Sizin İçin Yayınlar"ındaki videoların yaklaşık %0,002'sini oluşturur.”

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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