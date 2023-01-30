Tiktok sözcüsü Jamie Favazza, ısıtmanın nasıl ve kimler tarafından kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bir dizi soruya yanıt olarak şunları yazdı: "İçerik deneyimini çeşitlendirmeye ve ünlüleri ve gelişmekte olan içerik oluşturucuları TikTok topluluğuna tanıtmaya yardımcı olacak bazı videoları tanıtıyoruz. ABD'de bulunan yalnızca birkaç kişi, içeriği ABD'de tanıtım için onaylayabilir ve bu içerik, "Sizin İçin Yayınlar"ındaki videoların yaklaşık %0,002'sini oluşturur.”