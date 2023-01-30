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Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ geliştirdi

Google, cümlelerden beste yapabilen yeni bir yapay zekâ üzerinde çalıştığını duyurdu. MusicLM isimli uygulama henüz hayata geçirilmedi lakin bu atılım, sanat dünyasını kökten değiştirecek yeni bir döneme işaret ediyor olabilir.

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  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    Yapay zekâ çılgınlığının giderek büyüdüğü bugünlerde, bir hamle de Google'dan geldi. Google, yeni yapay zekâ destekli uygulaması MusicLM'yi tanıttı.

    Bu uygulamada yapay zekâ, ona verilen bir senaryoya göre beste yapıyor. Google'ın örnek senaryolarından birkaçına göz atalım;
  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    - Bir atari oyununun ana müziği. Akılda kalıcı bir elektro gitar riffi ile hızlı tempolu ve iyimser. Müzik tekrarlar ve hatırlaması kolaydır ancak zil sesleri veya davul sesleri gibi beklenmedik sesler içerir.

    - Ağır tempolu, bas ve davul ağırlıklı reggae şarkısı. Sürekli elektro gitar, zil sesleri ile tiz bongolar çalar. Vokallerin etkileyici ve rahat sesleri var. 

    Bu cümleleri okuyan yapay zekâ, bu metne uygun olduğunu düşündüğü bir müzik besteliyor.
  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    Uygulama sadece bir cümle değil, tüm senaryolar için de bir müzik besteleyebiliyor. Örneğin; yapay zekânın, Edvard Munch'un Çığlık isimli tablosunun anlatıldığı kısa metne karşı bestelenen 30 saniyelik bir bestesi bulunuyor. 
  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    TechCrunch'ta yer alan bilgiye göre; metinleri müziğie çeviren MusicLM uygulaması, 280 bin saatlik bir müzik verisi üzerinde eğitildi. 

    Elbette, MusicLM kusursuz bir uygulama değil; henüz gelişme aşamasında olan uygulamanın bestelerinde çarpık, kalitesiz sesler ve tam olarak anlaşılmayan İngilizce sözcükler de bulunuyor.  
  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    Google yetkilileri, telif hakkıyla korunan şarkıların da sisteme dâhil edilmesi gibi birçok etik zorluğa da dikkat çekiyor. Yetkilier bir deney sırasında, sistemin ürettiği müziğin yaklaşık yüzde 1'inin doğrudan üzerinde eğitim aldığı şarkılardan kopyalandığını buldular. Bu oran, ciddi bir sorun yaratacak kadar büyük. 
  • Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ oluşturdu! MusicLM nedir, nasıl çalışır?

    Google, bu uygulamayı bir gün yayınlar mı henüz bilmiyoruz lakin yayınlaması durumunda ortaya etik ve hukuksal birçok problem çıkacak gibi gözüküyor. Bununla beraber; uygulama tamamen deneysel bir çalışma olarak kalsa da arkasından gelecek benzeri uygulamaların önünü açacak gibi gözüküyor. 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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