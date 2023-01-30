Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ geliştirdi

- Bir atari oyununun ana müziği. Akılda kalıcı bir elektro gitar riffi ile hızlı tempolu ve iyimser. Müzik tekrarlar ve hatırlaması kolaydır ancak zil sesleri veya davul sesleri gibi beklenmedik sesler içerir.

- Ağır tempolu, bas ve davul ağırlıklı reggae şarkısı. Sürekli elektro gitar, zil sesleri ile tiz bongolar çalar. Vokallerin etkileyici ve rahat sesleri var.

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