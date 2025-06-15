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        Haberler Bilgi Gündem Titanik filmi TV'de! Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü? Titanik gemisi neden battı? Titanik filmi konusu ve oyuncuları

        Titanik filmi yeniden TV'de! İşte film ve Titanik gemisi hakkında merak edilenler!

        Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Titanik filmi bir kez daha televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Bu kapsamda, hem filme dair detaylar hem de gerçek geminin batış hikayesine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. Peki, Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü? Titanik gemisi neden battı? İşte hem film hem de gerçek hikaye hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:32
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        Sinemaseverlerin hafızalarında derin izler bırakan Titanik filmi, televizyon ekranlarında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İzleyiciler ise filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları merakla araştırıyor. İşte Titanik filmi ve Titanik gemisinin batış hikayesine dair tüm merak edilenler…

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        TITANIC (TİTANİK) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Titanic (Titanik) filmi James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliğini yaptığı, 1997 yılı Amerikan yapımı, epik-romantik filmdir. RMS Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında aşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır.

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        TİTANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack Dawson adlı genç ve fakir bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose DeWitt Bukater adlı zengin bir genç kız da vardır. İki genç şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

        TİTANİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

        Titanik filminde Kate Winslet , Leonardo DiCaprio , Billy Zane , Kathy Bates , Frances Fisher , Gloria Stuart , Bill Paxton , Bernard Hill , David Warner , Victor Garber yer alıyor.

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        TİTANİK GEMİSİ NASIL BATTI?

        RMS Titanic, 15 Nisan 1912 sabahının erken saatlerinde Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, geminin Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü günü battı. O dönem hizmet veren en büyük okyanus gemisi unvanına sahip Titanic, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'ta (gemideki zaman) bir buzdağına çarptığında gemide yaklaşık 2,224 kişi vardı. Gemi yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra batmıştır. Bu olay 15 Nisan Pazartesi günü 02:20'de (geminin saati; 05:18 GMT), 1,500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlandı ve tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kabul edildi.

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        KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

        Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıktı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömüldü.

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        Kazada 1514 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can verdi. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtardı.

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