Koç Holding ve Stellantis ortak girişimi Tofaş, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı.

2022’de toplam üretimini yüzde 15 artırarak 264 bin adede yükselten şirketten yapılan açıklamada, Türkiye otomotiv üretiminin geçen yıl yüzde 6 artarak 1 milyon 350 bin adede yükseldiği, Tofaş'ın ise Türkiye toplam üretiminin yüzde 19.5’ini karşıladığı belirtildi.

2022'deki satış verilerini de açıklayan Tofaş, geçen yıl satışlarını üretimdeki artış ile paralel olarak yüzde 15 oranında artırdığını ve 270 bin adetlik satış elde ettiğini bildirdi. Açıklamada, yarı iletken tedariğinde yaşanan hafif iyileşmenin, 2022 yılında ulaşılan büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Öte yandan, şirketin ihraç ettiği araç sayısı ise 2022'de 122 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece, Bursa'daki fabrikada üretilen araçların yüzde 45'i ihraç edilmiş oldu.

HAFİF TİCARİ İHRACATI YÜZDE 24 ARTTI

Tofaş'ın 2022 sonuçlarında, şirketin satışları içerisindeki binek otomobil ve hafif ticari araç dağılımında da dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Buna göre, iç pazardaki satışlarının yüzde 68'i otomobil, yüzde 32'si hafif ticari araç olan şirket, ihracatta ise hafif ticari araçları ile öne çıktı. Tofaş'ın ihracatında hafif ticari araçların payı yüzde 68, binek otomobillerin payı ise 2022'de yüzde 32 oldu.