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Haberler Otomobil Türkiye'nin en çok satılan otomobili için kritik açıklama
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Türkiye'nin en çok satılan otomobili SUV'a dönüşüyor

2000 yılından beri aralıksız bir şekilde ürettiği ve toplam üretiminin yüzde 35'ini oluşturan Doblo modelini Stellantis'in İspanya'daki Vigo tesisine kaptıran Tofaş için hayati öneme sahip bir açıklama geldi. Fiat CEO'su Olivier François, Tofaş'ın ürettiği ve Türkiye'de Egea, Avrupa'da ise Tipo ismi ile satılan otomobilin yeni neslinde bir crossovera dönüşeceğini söyledi. François, "Eğer Avrupa ve Güney Amerika ürün serilerimizi birleştirmezsek, Fiat'ın sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale gelmesinin hiçbir yolu yok" ifadeleri ile de, Egea'nın yeni neslinde Fiat'ın varlık gösterdiği 2 farklı kıtada da aynı gövde ile satılacağının sinyalini verdi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Türkiye'nin en çok satılan otomobili için kritik açıklama
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Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın 2021'de birleşerek Stellantis'i kurması sonrası, Fiat marka otomobillerin üretimini yapan Bursa'daki Tofaş fabrikasının geleceği merak konusu haline gelmişti.

Öyle ki, Bursa'daki fabrikada 20 yıldır üretilen Fiat Doblo'nun üretiminin, Stellantis'in aynı segmentteki diğer araçlarının üretildiği İspanya'ya kaydırılması sonrasında ise, bu merak yerini çeşitli spekülasyonlara bırakmıştı.

Hatırlanacak olursa, 2000 yılından beri 2 milyondan fazla Doblo üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl da toplam üretiminin yüzde 35'ine yakınını Doblo'ya ayırmıştı.

Fakat, Haziran 2022'de Doblo'nun artık İspanya'da üretileceğinin duyurulmasına rağmen, aradan geçen 7 ayda bu modelin yerine Tofaş'a nasıl bir görev verileceğinin halen açıklanmaması, bu konuyu Türk otomotiv sanayisinin gündeminin ilk sırasına yerleştirdi.

Tofaş fabrikasının gelecekte nasıl bir görev üstleneceği gizemini korurken, Fiat CEO'su Olivier François'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'SUV BENZERİ OLACAK'

İngiliz otomotiv yayını Autoexpress'e konuşan François, Tofaş'ın ürettiği ve Türkiye'de Egea, Avrupa'da ise Tipo ismi ile satılan otomobilin yeni neslinde bir crossovera dönüşeceğini söyledi.

François, "C segment hatchback modelimizin yeni neslini 2025'te göreceksiniz. Tipo'yu (Egea) yenilememiz gerekiyor. Artık tüm üreticilerin yaptığı gibi, otomobilimiz geleneksel segmentasyonları aşacak. Yani biraz SUV benzeri olacak, ama yenilikçi bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Yeni Egea'nın sadece elektrikli olarak satışa sunulması ihtimali de değerlendiren François, bu konuda esnek olabileceklerinin sinyalini ise, "Piyasayı takip etmek ve müşterileri dinlemek zorundayız. Fakat, batarya maliyetleri istediğimiz kadar hızlı düşmüyor" sözleri ile verdi.

'AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA ÜRÜNLERİ AYNI OLMALI'

Bilindiği gibi, Fiat, Avrupa ve Güney Amerika'da farklı altyapılara sahip farklı otomobilleri satışa sunuyor.

Fakat, yeni Egea'nın Fiat'ın satış yaptığı tüm ülkelerde aynı gövde ile satılması bekleniyor.

Bu konuda da net mesajlar veren Fiat CEO'su Olivier François, "Eğer Avrupa ve Güney Amerika ürün serilerimizi birleştirmezsek, Fiat'ın sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale gelmesinin hiçbir yolu yok" dedi.

SUV gövdeli yeni Egea'nın, PSA raflarından alınan ve Peugeot, Opel, Citroen gibi markaların otomobillerine hayat veren CMP platformunda üretilme ihtimali de bir hayli yüksek.

Öte yandan, yeni Egea'nın tasarımında Citroen C5 Aircross ve Fiat'ın Latin Amerika'da satılan modeli Pulse'dan izler taşıyacağı öngörülüyor.

Ayrıca, Yeni Egea'nın SUV olarak satışa sunulmasının ardından ise, mevcuttaki hatchback, sedan ve station wagon gövde tiplerinin tarihe karışacağı belirtiliyor.

2015'TEN BERİ YOLLARDA

Tofaş'ın Bursa'da üreterek Avrupa ve Amerika'ya ihraç ettiği Egea, 2015'te yollara çıktı. Otomobil, 2020'de makyaj operasyonu geçirirken, makyaj sonrası seriye yerden yüksek Cross versiyon eklendi.

Avrupa'daki satışları 2016'da 125 bin adetle zirve yapan otomobilin, aradan geçen süreçte kıtadaki satışları dörtte bir oranında azaldı.

İngiliz yayın kuruluşundaki makalede, Stellantis'in, Fiat Doblo'yu İspanya'nın Vigo kentindeki fabrikasına taşımasından sonra, Bursa'daki Tofaş fabrikasında doğan kapasite boşluğuna da dikkat çekildi.

DOBLO'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR

Bu noktada, Fiat CEO'sunun yeni Egea açıklamasının Tofaş'taki Doblo boşluğunun nasıl doldurulacağına yönelik bir açıklama olmadığını da belirtmek gerek. Bu konuda Stellantis cephesinden halen bir açıklama yok.

Fakat, yeni Egea'nın Fiat CEO'su Olivier François'in işaret ettiği gibi, artık tamamen global bir model haline gelecek olması, Tofaş'ın daha fazla Egea üreteceği anlamına gelebilir. Fiat, Latin Amerika'da Egea dahil Avrupa'da satışa sunduğu modelleri satışa sunmuyor.

Bunun yerine, kompakt SUV Pulse, Egea ile benzer ölçülerde bir sedan olan Cronos, bir SUV-coupe olan Fastback isimli modelleri satışa sunuyor. Cronos'un aynı Egea gibi bir hatchback gövdesi de bulunuyor.

Egea'nın yeni neslinde hem Avrupa hem de Güney Amerika'da satışa sunulacak olması ise, İtalyan markanın yüksek ihtimalle Güney Amerika'daki Cronos'a son vererek bu modeli de yeni Egea ile değiştirmesine yol açabilir.

Böyle bir durumda, hali hazırda deniz aşırı ülkelere ihracat yapan Bursa'daki Tofaş fabrikasının Egea'nın dünyadaki tek üretim merkezi olarak Doblo'dan doğan kapasiteyi doldurması mümkün olabilir.

Sonuç olarak, hem yüzde 12 pazar payı ile Türkiye'nin en çok satılan otomobili Egea'nın geleceği, hem de fabrikadaki kapasite boşluğunun nasıl dolacağına ilişkin olarak Tofaş'ın hareketli bir döneme gireceği söylenebilir.

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