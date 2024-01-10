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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:55
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, gazetecilerle bir araya geldi
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kentteki bir lokantada gazetecilerle bir araya gelen Eroğlu, ulvi bir görevi yerine getiren gazetecilerin dostları olduğunu ifade etti.

        Eroğlu, "Her zaman söyledim yine söylüyorum ki ben kendimi şanslı addediyorum. Böyle değerli insanlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü camia olarak da ben görüyorum tek derdimizin kamu menfaati olduğunu, tek amacınızın ve gayretinizin, şehrimizin olduğunu. Bu uğurda, bu doğrultuda en doğru, en net, en objektif şekilde haberleri, olayları gidişatı yansıttığınızı halkımızla paylaştığınızı da görüyorum." dedi.

        Dört yıl AK Parti’de siyaset 10 yıl da belediye başkanlığı olmak üzere 14 yıldır siyasetin içinde bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Önümüzdeki dönem çok değerli ve kıymetli 5 yıl bizi bekliyor. Bu 5 yıl altın gibi yıllar, çok önemli yıllar. İnşallah bu geçtiğimiz 5 yılda yaşamış olduğumuz başta pandemi akabinde deprem, yangınlar, seller gibi bu tip olaylar inşallah yaşamayız. İnşallah altın gibi dediğimiz bu 5 yılda Tokat'ın ihtiyacı olan konuları tespit edip bunlarla alakalı çok önemli başka adımlar atarken diğer taraftan vatandaşımıza kulak vererek bizden ne istiyor, ne bekliyor o istek ve beklentilerine göre 5 yılın yol haritasını bir taraftan belirlemek diğer taraftan vatandaşımıza çok farklı bir vizyon koymak suretiyle bu 5 yılın yol haritasını onlarla paylaşmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

        Eroğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek savaşların son bulmasını diledi.

        Programa AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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