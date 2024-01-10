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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:29
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat’ın Başçiftlik İlçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı Üçoluk Göleti, Osmanlı Yaylası ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışının devam ettiği ilçede kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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