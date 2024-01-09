Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eroğlu: "İlk günkü heyecanla huzurlarınızdayım"

        AK Parti Tokat Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul'dan dönüşünde Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eroğlu: "İlk günkü heyecanla huzurlarınızdayım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Tokat Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul'dan dönüşünde Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Tokat Belediye Başkan adaylığı açıklanan Eroğlu, kente döndü.

        Tokat-Turhal kara yolu eski sigara fabrikası önünde karşılanan Eroğlu, konvoy ile şehir turu yaptı. Hıdırlık Köprüsü yanında kurulan platformda partilileri selamlayan Eroğlu, buradaki konuşmasında, tekrar belediye başkanlığına aday gösterilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti teşkilatına teşekkür etti.

        İlk kez 10 yıl önce belediye başkanı adayı olduğunu belirten Eroğlu, "Genç yaşımızda Rabb'im bize şehrül emin olma fırsatını verdi. İlk günkü heyecanla, aynı şevk ve aşkla huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı'mız şahsımıza bu önemli ve zor görevi tevdi etti. Bizlere inanan, güvenen, 14 yıllık siyasi hayatımda şehrimizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Turhal'da eski sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı
        Turhal'da eski sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı
        Tokat'ta Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı
        Tokat'ta Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı
        Tokat'ta kafe sahibinin tilkiye poğaça ikramı kamerada
        Tokat'ta kafe sahibinin tilkiye poğaça ikramı kamerada
        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü "yaya öncelikli kampüs" ilan edildi
        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü "yaya öncelikli kampüs" ilan edildi
        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Yeşilyurt'ta doğal gaz çalışmaları başladı
        Yeşilyurt'ta doğal gaz çalışmaları başladı