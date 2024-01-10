Başçiftlik'te yayla yollarında parke çalışması başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yayla yollarında kilit parke çalışması yapılıyor.

Başçiftlik Belediyesi de kar yağışının olmayışı ve havalarının güzel gitmesini fırsata çevirerek, bahar aylarında yapılmasını planlanan işleri öne aldı. İlçeye bağlı Osmanlı Yaylası ile Başçiftlik Kayak Merkezi birleşim yolundan başlayarak yayla girişine kadar olan yolun kilit parke döşeme işini bir haftalık çalışma ile tamamlandı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ocak ayında parke döşemesi yapmak aklımızın ucunda bile yoktu. Yayla giriş yollarına parke döşeme işi bahar ayında yapılacaktı. İş planlaması o yöndeydi. Bu aylarda çalışmalarımız genellikle karla mücadele ile geçerdi. Lakin kar yağışı olmadı. Biz de bir değerlendirme yaptık ve havanın parke döşemeye müsait olduğuna karar verdik. Personelimiz de çalışma kararı verince bir haftalık çalışma sonunda parke döşeme işini tamamladık." dedi.