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        Personelinden Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na coşkulu karşılama

        AK Parti'nin yeniden Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesindeki mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:38
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        Personelinden Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na coşkulu karşılama
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        AK Parti'nin yeniden Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesindeki mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda adaylığı açıklanan Eroğlu, güne Tokat'ın manevi liderlerinden Abdülmecid-i Şeyh-i Şirvani Hazretleri'nin kabrini ziyaret ederek başladı. Duaların ardından Tokat Belediye Başkanlığı binasına gelen Eroğlu'nu Belediye personeli karşıladı.

        Personele teşekkür eden Eroğlu, "Yine yeniden bir yola çıktık. Rabb'im mahcup etmesin. 10 yıl önce ilk kez belediye başkan adayı ilan edildiğimde daha yaşı genç, yüreği hizmet dolu ve şehrine bir şeyler yapmak isteyen biri olarak yola çıkmıştık. Allah bana o yaşta 10 yıllık hizmet fırsatını bana nasip etti. Allah ömür verir, izin verirse ve halkımız da yeniden seçerse bir 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Bugün 930 çalışan kardeşimizle çok büyük mesafe katettik. Omuz omuza verdiğimiz, kalplerimiz Tokat'ımız için attığı zaman başaramayacağımız hiçbir şey olmayacaktır. Burada sizin alın teriniz var, yeriniz var. Bu işlerde gerçekten çok büyük payınız var." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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