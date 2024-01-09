Turhal'da eski sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan eski sanayi sitesinde bozulan yolların yerine beton yol uygulaması yapılacak.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan eski sanayi sitesinde bozulan yolların yerine beton yol uygulaması yapılacak.
Yapılacak yol çalışması öncesinde altyapıda meydana gelebilecek sorunları önlemek amacıyla kanalizasyon hattı bakım çalışması başlatıldı.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, açıklamasında, çalışmanın yeni beton yol projesine hazırlık ve kış mevsimi yağışlarının etkilerini minimize etmek için yapıldığını belirterek, "Sanayi sitemizdeki esnafımızın mağdur olmaması için altyapıda gerekli tedbirleri alıyoruz. Yeni beton yol çalışması öncesinde altyapıda çıkabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitemizin daha modern ve kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.
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