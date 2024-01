Devlet her vatandaşa 144 bin lira teşvik vermeye hazır - Sigorta Haberleri

Devlet her vatandaşa 144 bin lira teşvik vermeye hazır Asgari ücretin yüzde 49 artırılarak net 17 bin 2 liraya çıkması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına büyük destek oldu. BES'te devlet katkısı en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar olabiliyor. Geçen yıl BES yatırımcıları Gönüllü BES'te 160 bin 968 lira ve Otomatik BES'te de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 321 bin 936 liralık tasarruf karşılığında yılda 96 bin 581 lira devlet teşviği alıyordu. Şimdi ise toplam BES yatırımcıları sadece gönüllü BES'te 240 bin 24 liralık birikime karşı 72.007 lira alacak ve otomatik BES'le birlikte 144 bin 14 lira katkıdan faydalanacak. 2024 yılı için 47 bin 434 lira daha fazla devlet katkısı sunulacak.

Asgari ücretin yılbaşında yüzde 49'luk artışı (BES) yatırımcılarına yaradı. Devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES’te her 100 lira biriktiren vatandaşına 30 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30’u kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşvikin üst sınırını da yüzde 49 artırdı.

SADECE GÖNÜLÜ BES'E 72 BİN 2 LİRA

2024 için net asgari ücret 17.002 lire brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak belirlendi. Yıllık brüt asgari ücret de böylece 160 bin 968 liradan 240 bin 24 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 30 ile sınırlandığı için bu yıl 48 binç 290 lira olan tavan (ayda 4 bin 24 lira) 72 bin bin 7 liraya (ayda 6 bin 1 lira) tırmanmış olacak. Eğer sadece Gönüllü BES’teyseniz devlet 2022’de biriktirdiğiniz 249 bin 24 liralık tasarrufa karşı size 72 bin 2 lira verecek. Tabii ki bu parayı hemen vermiyor, hakketmeniz için 10 yıl ve 56 yaşını doldurma şartları var.

İKİSİNDEN BİRDEN 144 BİN LİRA

Gönüllü BES’in yanı sıra bir de 2017'de başlayan ve 45 yaşından küçük çalışanların otomatik olarak kaydedildiği (daha sonra çıkmak serbest) Otomatik Katılım'a da ayrıca teşvik veriliyor. Yani yıllık 72 bin lira gönüllü BES için teşvik alırken aynı tutarda teşviği de eğer otomatik BES'te de bulunuyorsanız alacaksınız. Yani gönüllü BES’ten teşvik alsanız bile ayrıca bu sistemde kalırsanız ek olarak yatırdığınız her 100 liranın yüzde 30’u teşvik olarak yine sizin hesabınıza geçiyor. Böylece 2024’de otomatik BES’te de 240 bin 832 lira biriktiren bir kişi yine 72 bin 2 lira devlet teşviki almış olacak. Toplamda hem gönüllü BES hem Otomatik BES avantajlarını sonuna kadar kullanan vatandaş bu yıl 480 bin 48 liralık tasarrufa karşılık 144 bin 14 bin lira alacak. BES yatırımcıları bu yıl geçen yıldan tam 47 bin 434 lira daha fazla devlet katkısı alacak.

TSB DE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi.

Bu sizin için ne anlama geliyor?

Maksimum Fayda: 2024 yılında alabileceğiniz en yüksek devlet katkısı, tam 72.009 TL! Bu katkının tamamından yararlanmak için, yıl içinde toplam 240.030 TL katkı payı yatırılması gerekiyor.

Her Adımda Kazanç: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yatırdığınız her katkı payı size kazanç olarak dönüyor. Katkı payınızın %30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır.

Sürekli Artan Birikimler: Düzenli ya da toplu yatırdığınız katkı payları, devlet katkısıyla birleşerek birikimlerinizi sürekli artırır.

Siz de 2024 yılı için belirlenen 72.009 TL üst limitle maksimum devlet desteğinden yararlanın! Ödediğiniz katkı payları ve yatırılan devlet katkıları, emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek, hayallerinizdeki emekliliği gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur.